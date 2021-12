Cina: importate 41 tonnellate di legno dalla Russia (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 25 DIC - Fang Jun, vice direttore generale della società che ha importato il legname, ha spiegato che per quanto riguarda lo sdoganamento e la supervisione presso l'interporto, il sito di supervisione designato per il legname in entrata diretta può efficacemente ridurre i tempi di rotazione delle merci e il costo operativo delle imprese.

Fang ha precisato che dopo la trasformazione del legname importato, i prodotti derivati saranno esportati in Asia centrale, Russia e altre destinazioni per approfondire ulteriormente gli scambi economici e commerciali tra il Gansu, la Russia e altri Paesi lungo la Belt and Road.

I dati della dogana di Lanzhou mostrano che nei primi 11 mesi dell'anno, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni tra la provincia del Gansu e i Paesi lungo la Belt and Road ha raggiunto circa 21,5 miliardi di yuan (circa 3,4 miliardi di dollari), con una crescita del 38,5% rispetto all'anno precedente, e le importazioni e le esportazioni con la Russia hanno superato i 4 miliardi di yuan, con una crescita del 362% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)