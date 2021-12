Tibet: area ecologica copre quasi 90% della regione

(XINHUA) - LHASA, 24 DIC - I territori nazionali con importanza ecologica nella regione autonoma del Tibet del sud-ovest della Cina rappresentano quasi il 90% del totale della superficie locale. Lo ha mostrato uno studio.

Secondo la terza indagine regionale sul territorio, il Tibet è ora sede di più di 13 milioni di ettari di foreste e di oltre 80 milioni di ettari di pascoli.

I territori con funzioni ecologiche, come le foreste, i pascoli, le zone umide e quelle acquatiche, sono aumentati, raggiungendo più di 1,08 milioni di km quadrati rispetto ai circa 1,07 milioni di 10 anni fa, come si legge nel documento.

Li Yajun, uno dei leader dell'indagine, ha dichiarato che l'espansione dell'area ecologica evidenzia i buoni risultati della ricostruzione ecologica in Tibet degli ultimi dieci anni.

La regione riorganizzerà scientificamente la linea rossa per la protezione ecologica e pianificherà con razionalità lo sviluppo ecologico, sulla base dei dati forniti dallo studio in questa occasione, ha precisato Li. (XINHUA)