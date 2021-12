Pechino: aperto parco industriale Cina-Germania

(XINHUA) - PECHINO, 24 DIC - Un parco industriale incentrato sulla cooperazione economica e tecnologica tra Cina e Germania ha aperto ieri a Pechino.

Approvato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme cinese, il parco industriale Cina-Germania di Pechino è un progetto di cooperazione a livello nazionale tra i due Paesi.

Le industrie chiave del parco includono i veicoli intelligenti a nuova energia, il settore delle attrezzature intelligenti e dell'internet industriale, i servizi scientifici e tecnologici, l'esposizione commerciale e l'economia digitale.

Con un'area totale pianificata di 20 chilometri quadrati, il parco è composto da due distretti separati nel nord-est di Pechino, entrambi con comodi collegamenti con il Beijing Capital International Airport, i principali centri espositivi, gli altri parchi industriali della città e i quartieri di lusso.

Il leader tedesco Hermann Simon, esperto di management, ha elogiato, durante la cerimonia inaugurale in collegamento video, i vantaggi del parco in termini di posizione, talento globale ed ecosistema industriale.

Il parco ha riunito finora più di 70 imprese finanziate dalla Germania, tra cui Mercedes-Benz e Bmw, con una produzione annuale totale che supera i 30 miliardi di yuan (circa 4,71 miliardi di dollari). (XINHUA)