Pechino 2022: rosa britannica curling femminile

(XINHUA) - LONDRA, 24 DIC - La British Olympic Association (Boa) ieri ha annunciato la selezione della squadra femminile di curling per i giochi olimpici invernali di Pechino 2022.

La squadra sarà guidata dalla tre volte campionessa olimpica invernale Eve Muirhead.

Alla 31enne Muirhead, si uniranno Jennifer Dodds, Vicky Wright e Hailey Duff, con Mili Smith come sostituta. A parte Eve Muirhead, le altre giocatrici faranno il loro debutto alle Olimpiadi.

Dodds è stata selezionata anche per competere nell'evento doppio misto a Pechino 2022 insieme a Bruce Mouat; la coppia si è già aggiudicata il doppio misto ai campionati del mondo di quest'anno.

Mouat gareggerà nell'evento maschile a Pechino come skip, accompagnato da Grant Hardie, Bobby Lammie e Hammy McMillan, e dal sostituto Ross Whyte. (XINHUA)