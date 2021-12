Covid: Cina, Xi'an inasprisce le misure di controllo

(XINHUA) - XI'AN, 24 DIC - Xi'an, capoluogo della provincia Shaanxi nella Cina nordoccidentale, ha imposto ieri la gestione a circuito chiuso per comunità e villaggi, nel tentativo di frenare la diffusione dell'ultima ondata di Covid-19.

A partire da ieri infatti è stata disposta la chiusura per tutte le comunità, i villaggi e le unità di lavoro mentre ai residenti è stato chiesto di non lasciare la città, fatta eccezione per i casi di assoluta necessità.

Sono state inoltre sospese le linee di trasporto passeggeri a lunga distanza, con l'eccezione dei veicoli merci che trasportano materiali per la prevenzione epidemica e beni di prima necessità.

Ai taxi e agli autisti che lavorano per le piattaforme di ride-hailing online è stato fatto divieto di accedere alle aree a medio o alto rischio, o di spostarsi fuori città.

È pari a 127 il totale delle persone risultate positive al virus nel corso del secondo round di tamponi molecolari a tappeto eseguito nell'intera area cittadina, come mostrano i dati divulgati ieri dal quartier generale locale per la prevenzione e il controllo del Covid-19. Alle 8:00 di ieri (ora locale), la città ha lanciato un nuovo round di test, prelevando entro mezzogiorno campioni da oltre 4 milioni di persone.

