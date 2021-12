Covid: Cina, Xi'an inasprisce le misure di controllo (3)

(XINHUA) - XI'AN, 24 DIC - LINEE DI DIFESA Da quando la città ha messo in atto le ultime misure, numerosi lavoratori in prima linea e volontari hanno dedicato il loro tempo a combattere l'epidemia, costruendo rigorose linee di difesa contro il virus altamente trasmissibile.

L'ufficiale di polizia Li Fuli, 40 anni, ha iniziato a lavorare alle 8:00 di mercoledì mattina e a mezzanotte stava ancora pattugliando le comunità locali.

L'uomo non vede suo figlio di 7 anni da quasi una settimana: "la polizia non stacca mai dal lavoro perché, in caso di emergenza, dobbiamo essere reperibili 24 ore al giorno", ha affermato, per poi continuare, "la salute e la sicurezza dei cittadini contano di più, e speriamo che attraverso i nostri sforzi, la città possa tornare alla normalità il più presto possibile".

L'improvvisa epidemia ha inevitabilmente aumentato il carico di lavoro degli agenti di polizia come Li, e lo stesso vale per sua moglie Ji Meiru, un funzionario comunitario in un complesso residenziale della Chang'an University.

Davanti al centro commerciale Jinsha, cinque giovani volontari si occupano delle operazioni di disinfezione.

"Lo scorso fine settimana, tutti i dipendenti della nostra azienda sono andati in ferie ma dato che siamo liberi, vogliamo aiutare chi ne ha bisogno", ha affermato uno di loro, per poi concludere, "riusciremo sicuramente a superare questo inverno in breve tempo, attraverso sforzi concertati". (XINHUA)