Covid: Cina, Xi'an inasprisce le misure di controllo (2)

(XINHUA) - XI'AN, 24 DIC - Alle 13:00 di ieri la città, che è anche una celebre destinazione tra i turisti di tutto il mondo, aveva registrato un totale di 234 casi da quando, il 9 dicembre, nuove infezioni importate hanno innescato una nuova ondata epidemica.

La vice premier cinese Sun Chunlan, durante la sua visita d'ispezione a Xi'an iniziata domenica, ha sollecitato misure rapide di contenimento del virus per frenare la diffusione del Covid-19 nella zona.

In questa megalopoli, con una popolazione di 13 milioni di abitanti, operano simultaneamente oltre 3.000 centri in cui si effettuano tamponi molecolari al fine di fornire servizi ai residenti nelle comunità e alle persone in strada.

Infatti sono decine di migliaia i lavoratori e i volontari in prima linea che lottano contro il tempo per contenere il virus.

Per arginare rapidamente la diffusione del virus, le autorità locali hanno messo in atto misure urgenti assicurando ai residenti della città l'accesso ai beni di prima necessità garantendo, secondo l'ufficio municipale del commercio, l'adeguata fornitura di riso, olio per cucinare, latte e carne, con un approvvigionamento di 13.000 tonnellate di ortaggi al giorno. (SEGUE)