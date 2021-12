Cina:nuove misure contro attività fraudolente online

(XINHUA) - PECHINO, 24 DIC - L'ente di controllo del cyberspazio cinese ha lanciato una campagna mirata per combattere il traffico online fraudolento, le attività irregolari delle pubbliche relazioni e i falsi account dei social network.

Secondo una conferenza video dell'Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari del Cyberspazio, la campagna di due mesi mira ad affrontare questi problemi interconnessi, che violano i diritti legali e gli interessi dei cosiddetti 'netizen', disturbando l'ambiente dell'opinione pubblica e l'ordine del mercato.

La conferenza ha specificato gli sforzi necessari per affrontare la manipolazione del traffico Internet e la falsificazione delle statistiche per quanto concerne le recensioni online, i record di vendita, i follower e le classifiche nei settori culturale, dell'intrattenimento e commerciale.

L'incontro ha anche delineato gli sforzi per affrontare le attività anomale di pubbliche relazioni, compresa la diffusione di informazioni negative per ricattare gli altri e trarre profitti, il cosiddetto 'hyping-up' e lo sfruttamento di argomenti di tendenza per scopi di marketing irregolare.

Durante la riunione sono state sollecitate inoltre misure per reprimere il reclutamento e l'utilizzo di falsi account di social network per manomettere i dati online, i trending topics o i commenti, o per avviare campagne diffamatorie. (XINHUA)