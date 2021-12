Cina: operativo laser a fibra ad altissima potenza

(XINHUA) - CHANGSHA, 24 DIC - Un laser a fibra ad altissima potenza sviluppato da ricercatori cinesi è stato messo in funzione. Lo ha reso noto la University of South China.

Il laser a fibra industriale da 100 kW è stato sviluppato da ricercatori dell'università in collaborazione con imprese tra cui Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.

Rispetto ai laser tradizionali, il modello ad altissima potenza ha una struttura più compatta e può essere utilizzato facilmente in qualsiasi momento. In più, il dispositivo ha una maggiore efficienza di conversione elettro-ottica, un consumo di energia inferiore e una migliore qualità del fascio laser. (XINHUA)