Cina: linee guida prevenzione malattie professionali

PECHINO, 24 DIC - Le autorità cinesi hanno emesso una serie di linee guida per rafforzare la prevenzione e il trattamento delle malattie professionali.

Le linee guida, emesse congiuntamente da 17 istituzioni tra cui la Commissione Sanitaria Nazionale, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, l'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Sanitaria e la All-China Federation of Trade Unions, stabilisce gli obiettivi e gli aspetti generali per migliorare la prevenzione e il trattamento delle malattie professionali in Cina per il periodo 2021-2025.

I dipendenti di industrie ad alto rischio di malattie professionali possono ottenere una copertura nell'ambito dell'assicurazione cinese contro gli infortuni sul lavoro, e le famiglie idonee dei pazienti affetti da malattie professionali possono ricevere le indennità minime di sussistenza.

Il documento mira entro il 2025 ad apportare miglioramenti significativi nelle condizioni del posto di lavoro, a regolare meglio la gestione dell'occupazione e delle ore di lavoro nonché a migliorare il controllo sulle malattie professionali principali come la pneumoconiosi.

Le linee guida affermano che entro il 2025 saranno migliorati i servizi cinesi per la salute sul lavoro, sarà aumentata la sensibilizzazione su questo tema e i lavoratori del Paese saranno più sani.

Il documento auspica anche una punizione più severa per le violazioni dei regolamenti e delle leggi in materia di prevenzione e controllo delle malattie professionali nonché un migliore trattamento e protezione dei pazienti affetti da malattie professionali.