Cina-Europa: regali arrivano grazie ai treni merci

(XINHUA) - BRUXELLES, 24 DIC - Per Jiang Tong, quella in corso è solo un'altra impegnativa giornata nella sua carriera trentennale di macchinista: si siede nella cabina di pilotaggio, avvia il motore e guida il treno merci tra la nebbia nella città sud-occidentale cinese di Chongqing.

Dopo un viaggio di oltre 10.000 km attraverso l'Eurasia durato circa due settimane, i 'cammelli d'acciaio' lungo la moderna Via della Seta trasportano merci prodotte in Cina, contribuendo alla gioia degli europei che acquistano o ricevono i doni in occasione del Natale e del Capodanno. UN IMPORTANTE HUB IN EUROPA Visitare i mercatini di Natale locali con un bicchiere di vino in mano e acquistare regali per i cari... Da Berlino a Londra, in tutta Europa quest'anno le persone non vedono l'ora di trascorrere feste felici nonostante l'imperversare della pandemia di Covid-19.

A differenza dell'anno scorso, nella maggior parte dei Paesi europei non ci sono divieti assoluti per quanto concerne gli assembramenti natalizi e nonostante la logistica indotta dal coronavirus e i rallentamenti della catena di approvvigionamento, i negozi sono pieni di prodotti, molti dei quali realizzati in Cina.

"Abbiamo decorazioni natalizie, pacchi regalo e un'ampia varietà di scelta per quanto riguarda i regali per i bambini", ha affermato domenica una negoziante in un centro commerciale di Varsavia, capitale della Polonia.

La Polonia, il più grande Paese dell'Europa centro-orientale, rappresenta una porta di ingresso per i prodotti cinesi che entrano nel mercato dell'Unione Europea.

"Tutti questi prodotti sono realizzati in Cina e le vendite stanno andando molto meglio dell'anno scorso", afferma la negoziante, rimasta anonima, continuando poi "abbiamo clienti dalla Polonia e dai Paesi vicini, tra cui Bielorussia, Ucraina, Lettonia ed Estonia". (SEGUE)