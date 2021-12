Cina-Europa: regali arrivano grazie ai treni merci (4)

(XINHUA) - BRUXELLES, 24 DIC - LA SPERANZA DI UNA RIPRESA ECONOMICA Secondo John Pearson, amministratore delegato globale di Dhl Express, il boom delle vendite natalizie di prodotti cinesi e lo slancio nella crescita del commercio estero fanno sperare in una ripresa economica globale.

"La Cina rimane uno dei motori vitali per la ripresa economica mondiale e continua a registrare una ripresa e una crescita costante", spiega Pearson in un'intervista concessa a Xinhua, aggiungendo che la stabilità economica del Paese e la crescita sostenibile stanno contribuendo alla ripresa dell'economia mondiale.

Nel frattempo, precisa quest'ultimo, "il commercio estero della Cina mantiene quest'anno lo slancio di crescita grazie alla ripresa dell'economia globale e degli scambi che stimola una maggiore domanda di materie prime dal Paese, nonché alla stabilità delle catene industriali ", sottolineando l'interdipendenza dell'economia cinese e di quella globale, in un mondo globalizzato.

Secondo le cifre pubblicate a ottobre dalla General Administration of Customs cinese, il Paese orientale è stato uno dei maggiori partner commerciali dell'Ue. Nei primi tre trimestri di quest'anno, le esportazioni cinesi verso il Vecchio Continente hanno totalizzato infatti 3.880 miliardi di yuan (circa 608,5 miliardi di dollari), in aumento del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"Proprio come il Festival di Primavera cinese, le vacanze di Natale sono una rara opportunità per il ricongiungimento familiare. Auguro agli amici stranieri un buon Natale e una felice stagione delle festività", afferma Jiang (XINHUA)