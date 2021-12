Cina-Europa: regali arrivano grazie ai treni merci (3)

(XINHUA) - BRUXELLES, 24 DIC - YIWU SIGNIFICA 'OFFICINA DI BABBO NATALE' La Cina è una fabbrica globale che produce una vasta parte dei prodotti a tema natalizio venduti nel mondo. Circa l'80% di questi prodotti sono esportati da Yiwu, una piccola città soprannominata 'l'officina di Babbo Natale' nella provincia orientale cinese dello Zhejiang.

Quest'anno, i produttori di decorazioni natalizie hanno visto un aumento degli ordini.

"Le vendite sono migliori dell'anno scorso, con un aumento del 20-30%", asserisce Cai Qinliang, segretario generale della Yiwu Christmas Products Industry Association, che conta più di 200 membri.

I prodotti a tema natalizio di Yiwu sono venduti principalmente in Sud America, Russia, Ue e Sud-Est asiatico.

"Le preferenze e le richieste nelle diverse regioni spesso variano", spiega Cai.

Stephen Perry, presidente del britannico 48 Group Club, è stato testimone della crescita della Cina in una fabbrica globale di prodotti natalizi.

"La nostra azienda è stata la prima a iniziare a importare beni di consumo e manufatti dalla Cina", ha detto Perry, il cui padre ha iniziato l'attività di importazione di beni tradizionali cinesi negli anni '50. Durante la stagione pre-festiva, i clienti britannici hanno inondato la vivace Oxford Street di Londra per lo shopping e molti di loro hanno avuto modo di fare le migliori scelte per quanto concerne indumenti, calzature, giocattoli. smartphone e computer portatili.

"I beni di consumo cinesi per la stagione natalizia sono molto popolari negli odierni mercati occidentali", ha detto Perry, aggiungendo di essere felice di poter testimoniare quanto siano diventate amichevoli le relazioni tra Cina ed Europa e tra Cina e Gran Bretagna. (SEGUE)