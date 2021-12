Cina-Europa: regali arrivano grazie ai treni merci (2)

(XINHUA) - BRUXELLES, 24 DIC - Gd Polonia, un centro commerciale cinese di 4.000 ettari dove si trova il negozio, è uno dei più grandi centri di distribuzione di prodotti cinesi nell'Europa centro-orientale. La sigla 'Gd' indica proprio la provincia meridionale cinese del Guangdong.

"Siamo orgogliosi della nostra ampia varietà di prodotti importati direttamente dai produttori in Cina e Vietnam.

Offriamo prezzi accessibili ai nostri clienti, che non hanno bisogno di recarsi in più luoghi alla ricerca delle varie voci sulla loro lista degli acquisti", spiega Dominik Zawadzki, che fa parte dello staff della Gd Polonia. Nonostante le interruzioni delle rotte aeree e marittime dovute al Covid-19, che hanno destato diffuse preoccupazioni per la carenza di rifornimenti quest'anno, la maggior parte dei treni sulla ferrovia espressa Cina-Europa hanno raggiunto la Polonia per tempo.

Jiang, 52 anni, è stato il primo macchinista della rotta di treni merci Cina-Europa dalla municipalità cinese sud-occidentale di Chongqing a raggiungere Duisburg, in Germania, quando questa è stata aperta al traffico nel 2011.

Il treno va da Chongqing a Dazhou, una città situata nella vicina provincia del Sichuan, e poi si sposta più a nord nello Xinjiang e si dirige verso l'Europa.

"In questi giorni, siamo più occupati del solito dato che il volume delle merci continua ad aumentare prima di Natale e sono previsti più treni", afferma Jiang. (SEGUE)