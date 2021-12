Pechino 2022: in evidenza Playbook per la sicurezza

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Il vicepresidente e segretario generale del Comitato Organizzatore di Pechino 2022 Han Zirong e altri funzionari hanno illustrato i punti salienti del Playbook di Pechino 2022, sottolineando che le misure servono a garantire la sicurezza di tutto il personale legato ai Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), il Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi) e il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 hanno pubblicato congiuntamente questo mese la seconda edizione del Playbook di Pechino 2022, che delinea le contromisure legate al Covid-19 per i Giochi.

"I vaccini sono una misura chiave per ridurre il rischio di diffusione del virus e per garantire la sicurezza dei Giochi", ha dichiarato oggi Han in una conferenza stampa dell'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato cinese, aggiungendo: "Suggeriamo vivamente a tutti i partecipanti alle Olimpiadi di completare il richiamo per l'immunizzazione dal Covid-19".

Gli ultimi aggiornamenti del Playbook includono le informazioni richieste direttamente dalle parti interessate e ottenute dai feedback ricevuti durante i vari briefing tenuti da ottobre, con ulteriori dati su argomenti come vaccinazioni, requisiti di ingresso in dogana, prenotazione dei voli, test precedenti alla partenza, il periodo che precede i giochi, il sistema a circuito chiuso, gli alloggi, il trasporto, la fornitura di cibo e bevande, i test di screening, il monitoraggio sanitario, la gestione dei contatti ravvicinati e il periodo tra i Giochi Olimpici e quelli Paralimpici Invernali.

"Speriamo che tutti i partecipanti capiscano l'importanza del Playbook e seguano le regole", ha affermato Han, secondo cui la flessibilità è necessaria a causa della situazione pandemica mutevole in tutto il mondo.

"Mantenersi flessibili è importante per affrontare la sfida imposta dal Covid-19", ha precisato il vicepresidente. (SEGUE)