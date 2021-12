Pechino 2022: in evidenza Playbook per la sicurezza (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Pechino e Zhangjiakou hanno organizzato una serie di prove negli ultimi due mesi. Le misure di contrasto al virus sono state efficaci e non hanno riscontrato problemi durante questi eventi.

Per la sicurezza del personale legato alle Olimpiadi e della città, sarà implementato uno speciale sistema 'a circuito chiuso', che permetterà al personale olimpico completamente vaccinato di entrare in Cina senza osservare la quarantena obbligatoria di 21 giorni.

"Continuiamo a prestare attenzione alla potenziale influenza dei Giochi, soprattutto sulle città", ha detto Huang Chun, vice direttore generale dell'Ufficio di prevenzione e controllo delle pandemie presso il Comitato Organizzatore di Pechino 2022.

"Faremo del nostro meglio per seguire rigorosamente la politica del 'ciclo chiuso'" ha detto Han, che dice: "Mancano solo 43 giorni all'apertura dei Giochi e siamo fiduciosi di presentare al mondo una manifestazione semplice, sicura e splendida". (XINHUA)