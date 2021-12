Osservatorio astronomico su Altopiano Qinghai-Tibet

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Gli astronomi cinesi hanno sottoscritto ieri a Pechino un accordo con i funzionari del governo provinciale del Qinghai per la costruzione congiunta di un centro di osservazione astronomica di livello mondiale sull'altopiano del Qinghai-Tibet, noto come il 'Tetto del mondo'.

Dopo tre anni di monitoraggio, i ricercatori degli Osservatori Astronomici Nazionali che fanno capo all'Accademia Cinese delle Scienze hanno rilevato che la zona di Lenghu, situata sul monte Saishiteng nella provincia nord-occidentale del Qinghai, sarebbe una posizione ideale per costruire un osservatorio astronomico.

Ad agosto il team di ricerca ha pubblicato un articolo sulla rivista Nature dicendo che l'area di Lenghu presenta vantaggi quali i cieli notturni limpidi tipici della regione dell'altopiano, condizioni atmosferiche stabili e clima secco, che ne fanno potenzialmente uno dei migliori siti di osservazione al mondo, valido come quelli esistenti alle Hawaii e in Cile.

Secondo gli scienziati, la costruzione della base di osservazione astronomica di Lenghu fornirà in Cina un supporto chiave per lo sviluppo dell'astronomia ottica, della scienza planetaria e delle esplorazioni dello spazio profondo. (XINHUA)