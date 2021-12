In Cina mercato quote carbonio tocca i 5,8 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - In Cina il mercato nazionale delle quote di carbonio è progredito in modo costante con l'avvicinarsi della prima scadenza di verifica, con un fatturato che ha superato i 5,8 miliardi di yuan (circa 911,53 milioni di dollari). È quanto reso noto oggi dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, il cui portavoce Liu Youbin ha precisato che il mercato del carbonio aveva registrato un volume commerciale complessivo di 140 milioni di tonnellate alla giornata di ieri, dall'inizio del commercio il 16 luglio.

In qualità di importante innovazione istituzionale per facilitare la riduzione delle emissioni di CO2, il mercato delle quote di emissione coinvolge attualmente 2.162 aziende che producono energia, interessando 4,5 miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica all'anno.

Le fonti di emissione di anidride carbonica di altri settori saranno gradualmente inclusi nel mercato, in qualità di componente degli sforzi per realizzare gli obiettivi di riduzione di CO2 del Paese, ha notato Liu.

La Cina ha annunciato che farà del proprio meglio per raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica entro la fine del 2060.

(XINHUA)