In Cina calano gli investimenti diretti in uscita

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Gli investimenti diretti in uscita non finanziari della Cina si sono attestati sui 640,38 miliardi di yuan nei primi 11 mesi dell'anno, in calo del 2,9% su base annua. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio.

Secondo i dati ufficiali, gli investimenti diretti in uscita del periodo in esame, in termini di dollari, sono aumentati del 4,3% rispetto a un anno fa, arrivando a 99,13 miliardi di dollari.

Nel periodo gennaio-novembre, gli investimenti nei Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road sono saliti del 12,7% rispetto al 2020, raggiungendo i 17,99 miliardi di dollari, come hanno mostrato le cifre ministeriali.

Gli investimenti in uscita in diversi settori hanno continuato a crescere durante i primi 11 mesi del 2021.

L'investimento nel settore manifatturiero è aumentato del 3,7% rispetto all'anno precedente, arrivando a 16,35 miliardi di dollari. Anche quelli nei trasporti, nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e nei servizi informatici hanno riportato uno slancio di crescita.

Il ministero ha aggiunto che da gennaio a novembre la Cina ha visto firmare 404 nuovi progetti stranieri per un valore di più di 100 milioni di dollari, 23 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (XINHUA)