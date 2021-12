Fondazione cinese unisce la gioventù mondiale

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Mentre le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si avvicinano, la quattordicenne Emma Navez ha inviato i suoi migliori auguri per la manifestazione da Bruxelles attraverso un video messaggio, in cui condivide la sua abilità nella calligrafia cinese e il suo amore per la cultura della Cina.

Sponsorizzato dalla China Soong Ching Ling Foundation (Csclf), il programma "Junior Cultural Ambassadors" di quest'anno ha attirato più di 200 adolescenti come Navez da 32 nazioni.

Dalla sua inaugurazione nel 1982, la Csclf è diventata una piattaforma sempre più importante per condurre attività diplomatiche tra i popoli, per migliorare gli scambi tra le due sponde dello Stretto e per promuovere lo sviluppo completo dei giovani.

Durante il China-Africa Youth Festival tenutosi a Pechino in ottobre, una delle tante attività organizzate dal Csclf, 45 giovani provenienti da 44 Paesi africani sono stati invitati al Museo del Partito Comunista Cinese, nelle strutture di allenamento delle Olimpiadi Invernali e alla periferia di Pechino, allo scopo di comprendere meglio la Cina.

Il 26/enne Omer Mustafa Mohammmed Osman, originario del Sudan e che ora sta conseguendo un dottorato all'Università di Hebei, dichiara di ammirare il Paese asiatico: "Spero davvero di raccontare storie sulla Cina ai miei amici africani", dice il giovane accademico. (SEGUE)