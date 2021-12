Fondazione cinese unisce la gioventù mondiale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Negli ultimi cinque anni, la fondazione ha inviato 73 delegazioni cinesi in 28 Stati e ha accolto più di 2.600 giovani da 95 Paesi in Cina.

Per rafforzare i legami tra le due sponde dello Stretto, la Csclf ha tenuto diverse attività di scambio giovanile negli ultimi cinque anni, invitando più di 800 studenti universitari di Taiwan a visitare la Cina continentale e accogliendo quasi 1.000 persone in eventi virtuali.

Nel 2018, è stato svelato un centro di formazione al volontariato per adolescenti nel China Soong Ching Ling Science and Culture Center for Young People, che fornisce ai giovani opportunità di formazione al servizio di volontariato e di svolgere attività pratiche.

I volontari registrati al Csclf hanno reso più di 300.000 ore di servizio.

Intitolata a Soong Ching Ling, la moglie del dottor Sun Yat-sen, la fondazione si concentra sulla promozione degli scambi internazionali e tra le due sponde dello Stretto, nonché sul benessere di bambini e adolescenti. (XINHUA)