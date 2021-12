Covid: Cina rafforza controlli durante le festività

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - Le autorità centrali della Cina si sono impegnate a rafforzare le misure di prevenzione e controllo anti Covid-19, allo scopo di prevenire con decisione la ricomparsa e la diffusione dell'epidemia durante le prossime vacanze.

Come si legge in una circolare emessa congiuntamente dagli uffici generali del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato, dovrebbero essere compiuti sforzi per ridurre il flusso di persone e gli assembramenti dal giorno di Capodanno fino alla vacanza del Festival di Primavera.

Il testo esorta le autorità locali a rafforzare la prevenzione delle epidemie e le misure di controllo nelle città portuali, oltre a migliorare la sorveglianza delle epidemie e i sistemi di allarme rapido.

Per quanto riguarda il tradizionale esodo durante le vacanze, la circolare ha sollecitato la rigorosa applicazione dei requisiti di prevenzione e controllo delle epidemie legati ai viaggi. Inoltre, il documento ha richiesto l'attuazione delle politiche di assistenza sociale per garantire le esigenze di base dei gruppi svantaggiati.

Il Festival di Primavera del 2022 cade il 1 febbraio.

(XINHUA)