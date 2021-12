Covid: Cina, capoluogo Shaanxi Xi'an in isolamento

(XINHUA) - XI'AN, 23 DIC - Xi'an, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, ha imposto una quarantena che interessa l'intera cittadina a partire dalla giornata di oggi, nel tentativo di frenare la diffusione dell'ultima recrudescenza di Covid-19.

Sono infatti un totale di 127 le persone ad essere risultate positive al virus nel corso del secondo round di test molecolari effettuati nel capoluogo, stando a quanto mostrano i dati diffusi oggi dal quartier generale per la prevenzione e il controllo delle epidemie di Xi'an.

Tutti i casi confermati sono stati trasferiti in apposite strutture mediche per la diagnosi e il trattamento.

Tutte le comunità, i villaggi e le unità di lavoro sono state inserite in una gestione a circuito chiuso a partire dalla data odierna, mentre ai cittadini è stato chiesto di non lasciare la città salvo stretta necessità.

Le linee di trasporto passeggeri a lunga percorrenza sono state sospese, ad eccezione fatta per i veicoli merci con a bordo materiali per la prevenzione dell'epidemia e beni di prima necessità.

Ai taxi e ai mezzi di ride-hailing online è stato infine vietato l'accesso alle aree a medio e alto rischio, oltre che di spostarsi all'esterno della città. (XINHUA)