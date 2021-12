Cina: un francese immortala scorci rurali Chongqing

(XINHUA) - CHONGQING, 23 DIC - Romain Auger, uno studente francese che studia nella municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, ha da poco ricevuto il premio più ambito del concorso globale di brevi video 'China in My Eyes - Beautiful Countryside' (La Cina vista con i miei occhi - Campagne meravigliose) grazie alle sue riprese uniche dei villaggi rurali.

Il concorso è stato tenuto congiuntamente dalla Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries e Kuaishou, una piattaforma video online. I partecipanti stranieri provenienti da oltre 40 Paesi hanno presentato più di 360 brevi video per l'occasione, totalizzando quasi 80 milioni di visualizzazioni in rete. Auger è stato tra i 40 vincitori selezionati a seguito di un'intensa competizione.

La telecamera del ragazzo francese si è concentrata sulla contea di Fengjie, che vanta un'antica storia legata alla poesia ed è la patria delle arance navel di Chongqing. Nel corso delle proprie riprese, Auger è rimasto colpito dai cambiamenti che l'industria frutticola ha portato nei villaggi.

"Sono già stato in alcuni villaggi cinesi, ma nessuno di loro è così sviluppato come quelli di Fengjie. Strade piane, enormi distese di arance navel e splendidi paesaggi locali, decisamente oltre le mie aspettative", dice il giovane, proseguendo: "Fengjie è ricca di cultura tradizionale. Poeti famosi quali Li Bai e Du Fu, le cui opere trovo spesso nei miei libri di testo, hanno scritto poesie in quelle zone".

Il cinese fluente del ragazzo e la sua sicurezza sono stati due fattori che hanno contribuito a far distinguere il video di Auger, che spesso pubblica video in cinese su Douyin, ovvero un'altra piattaforma di condivisione video in Cina, nonché versione cinese di Tiktok, dal momento che ha imparato la lingua dopo tre anni di studio alla Sichuan International Studies University.

Inizialmente Auger non aveva intenzione di rimanere in Cina per più di un anno, ma ha cambiato idea dopo aver appreso di più sul Paese: "Qui ho imparato a capire il 'sogno cinese'. Più studio in Cina, più comprendo queste parole. Questo Stato ha davvero tantissime opportunità in serbo per me e potrei realizzare proprio qui il mio 'sogno cinese'", racconta.

Per garantirsi il sostegno dei propri genitori, il ragazzo francese li ha accompagnati in un tour di due settimane a Chongqing e a Pechino nel 2019, i quali sono rimasti sorpresi per aver esplorato una Cina molto diversa da quella che avevano immaginato.

"Nelle stazioni della metropolitana in Francia, non abbiamo controlli di sicurezza, un fattore che facilita la criminalità, mentre in Cina è esattamente il contrario. Il Paese è così sicuro che è possibile uscire anche dopo la mezzanotte", precisa Auger, spiegando che questo fattore aveva impressionato i suoi genitori.

Grazie alla sua esperienza nel design, nella creazione di video e in altri lavori correlati, lo studente francese ha in mente una carriera a venire come creatore di contenuti in Cina: "Per il futuro -dice - ho intenzione di aprire una società in Cina, concentrandomi sulla realizzazione di video che abbiano questa nazione come tema centrale. Forse mi concentrerò anche su altre città e mostrerò alla gente la vera Cina vista attraverso i miei occhi". (XINHUA)