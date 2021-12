Cina: un francese immortala scorci rurali Chongqing (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 23 DIC - Inizialmente Auger non aveva intenzione di rimanere in Cina per più di un anno, ma ha cambiato idea dopo aver appreso di più sul Paese: "Qui ho imparato a capire il 'sogno cinese'. Più studio in Cina, più comprendo queste parole. Questo Stato ha davvero tantissime opportunità in serbo per me e potrei realizzare proprio qui il mio 'sogno cinese'", racconta.

Per garantirsi il sostegno dei propri genitori, il ragazzo francese li ha accompagnati in un tour di due settimane a Chongqing e a Pechino nel 2019, i quali sono rimasti sorpresi per aver esplorato una Cina molto diversa da quella che avevano immaginato.

"Nelle stazioni della metropolitana in Francia, non abbiamo controlli di sicurezza, un fattore che facilita la criminalità, mentre in Cina è esattamente il contrario. Il Paese è così sicuro che è possibile uscire anche dopo la mezzanotte", precisa Auger, spiegando che questo fattore aveva impressionato i suoi genitori.

Grazie alla sua esperienza nel design, nella creazione di video e in altri lavori correlati, lo studente francese ha in mente una carriera a venire come creatore di contenuti in Cina: "Per il futuro -dice - ho intenzione di aprire una società in Cina, concentrandomi sulla realizzazione di video che abbiano questa nazione come tema centrale. Forse mi concentrerò anche su altre città e mostrerò alla gente la vera Cina vista attraverso i miei occhi". (XINHUA)