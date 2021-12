Cina: scoperte due nuove specie di tartufo bianco

(XINHUA) - KUNMING, 23 DIC - I ricercatori cinesi hanno scoperto due nuove specie di tartufo bianco nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, rende noto l'Istituto di Botanica di Kunming dell'Accademia cinese delle Scienze.

A seguito di ampie indagini sul campo, della raccolta di campioni e di studi filogenetici e relativi all'anatomia morfologica, la squadra di ricerca ha individuato due nuove specie denominate Tuber songlu e Tuber qujingense che appartengono a una tipologia di tartufo che porta il nome di Puberulum. Entrambe forniscono una fonte vitale di nutrimento e di reddito.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Phytotaxa, è un'ulteriore dimostrazione del fatto che lo Yunnan è un leader globale in termini di biodiversità, oltre che una zona chiave per approfondire la speciazione e la differenziazione della diversità dei tartufi.

La ricerca, inoltre, fornisce dati scientifici di base per la valutazione della diversità, la conservazione delle risorse e l'utilizzo sostenibile delle tipologie di tartufo.

Le specie cinesi di questo fungo, che rappresentano più di un terzo delle specie di tartufo del mondo, sono distribuite principalmente nelle zone montagnose sud-occidentali del Paese.

Oggi, sono oltre 70 quelle che sono state individuate nella sola Cina, più di 40 delle quali sono state riportate nello Yunnan, tutte endemiche. (XINHUA)