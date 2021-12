Cina rinnova allerta blu per l'ondata di freddo

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - L'autorità meteorologica cinese ha rinnovato oggi l'allerta blu per un'ondata di freddo, prevedendo basse temperature e forti venti in vaste aree del Paese.

Dalla giornata odierna fino a domenica, le temperature dovrebbero diminuire di 6-10 gradi centigradi nella Cina centrale e orientale, stando al National Meteorological Center (Nmc), che ha precisato come alcune zone potrebbero registrare un calo di temperatura superiore ai 14 gradi.

L'ente ha consigliato alla popolazione di prendere le precauzioni necessarie contro il freddo e i venti forti e ha suggerito alle autorità stradali e di polizia di prepararsi a intervenire nell'eventualità di strade ghiacciate.

La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli, dove il rosso rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (XINHUA)