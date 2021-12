Cina pronta per entrata in vigore accordo Rcep

(XINHUA) - PECHINO, 23 DIC - La Cina è ben preparata per l'attuazione dell'accordo Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio.

Il fulcro dell'accordo sta nella sua implementazione, ha dichiarato il portavoce ministeriale Gao Feng in un briefing con la stampa.

Quest'ultimo ha affermato che il ministero del Commercio, insieme ad altri dipartimenti, aiuterà i governi locali e le imprese a comprendere meglio le regole del Rcep, a promuovere una più profonda integrazione delle catene industriali e di approvvigionamento tra i membri e a favorire un'integrazione economica regionale più approfondita e di maggiore qualità in Asia orientale.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo Rcep, più del 90% del commercio di merci tra i membri approvati sarà alla fine esente da tariffe.

Il Rcep include 10 membri dell'Asean, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda. La popolazione totale dei 15 Stati, il loro prodotto interno lordo e gli scambi commerciali rappresentano circa il 30% del totale mondiale.

(XINHUA)