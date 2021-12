Cina: messi in orbita 2 nuovi satelliti Shiyan

(XINHUA) - WENCHANG, 23 DIC - Oggi la Cina ha lanciato un razzo Long March-7A per inviare due nuovi satelliti nello spazio.

Il razzo è partito alle 18:12 (ora di Pechino) dal Wenchang Spacecraft Launch Site nella provincia meridionale di Hainan e ha presto inviato i satelliti Shiyan-12 01 e Shiyan-12 02 nell'orbita prestabilita.

Shiyan in cinese significa 'esperimento'. Sviluppati dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, i due satelliti condurranno indagini sull'ambiente spaziale e altri test tecnologici correlati, ha dichiarato la società statale con un comunicato.

Il vettore di lancio, una versione modificata del Long March-7, rappresenta la nuova generazione di razzi cinesi di medie dimensioni ad alta orbita.

Con tre stadi e una lunghezza totale di 60,7 metri, il Long March-7A è il razzo più lungo in servizio in Cina.

Con quattro booster aggiuntivi di 2,25 metri di diametro, il razzo a combustibile liquido può inviare un carico utile di 7 tonnellate in orbita di trasferimento geosincrona, circa 36.000 km sopra l'equatore terrestre.

La missione ha segnato il 402° volo dei razzi vettore Long March. (XINHUA)