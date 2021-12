Cina: fondato nel Jiangxi China Rare Earth Group

(XINHUA) - NANCHANG, 23 DIC - È stato fondato oggi nella provincia orientale cinese del Jiangxi il China Rare Earth Group Co., Ltd, un'impresa statale.

Il gruppo è stato istituito congiuntamente da tre società, la Aluminum Corporation of China, la China Minmetals Corporation, la Ganzhou Rare Earth Group Co., Ltd e da due società di ricerca, la China Iron & Steel Research Institute Group e la Grinm Group Corporation Ltd.

La nuova azienda opererà sotto la supervisione diretta della Commissione di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà statale del Consiglio di Stato e avrà svariati azionisti.

Il gruppo si concentrerà sulla ricerca, l'esplorazione, la fusione e l'elaborazione profonda delle cosiddette 'terre rare'.

La sua attività includerà anche applicazioni a valle, produzione di attrezzature, incubazione industriale, servizi di consulenza tecnica e commercio estero.

La fondazione della società, ha fatto sapere un dirigente del gruppo, contribuisce all'aumento degli investimenti nella ricerca scientifica, all'integrazione delle risorse e al miglioramento delle applicazioni delle nuove tecnologie e dei materiali.

Secondo quest'ultimo, si prevede che il gruppo migliorerà i collegamenti tra i settori a monte e a valle della catena industriale delle terre rare, e che aiuterà a promuovere l'aggiornamento delle industrie tradizionali e lo sviluppo di quelle strategiche emergenti. (XINHUA)