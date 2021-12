Cina: a Dagang 100.000 tonnellate petrolio di scisto

(XINHUA) - TIANJIN, 23 DIC - La produzione di petrolio di scisto nell'area petrolifera di Dagang, nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, ha superato finora per l'anno 2021 le 100.000 tonnellate, segnando, secondo il produttore, la prima volta in cui il giacimento oltrepassa tale punto di riferimento.

Nel 2019 due pozzi nel Dagang Oilfield hanno iniziato a produrre petrolio dallo scisto bituminoso, dando il via allo sviluppo industriale di questo prodotto sul suolo continentale nel bacino della baia di Bohai.

Attualmente, il giacimento in questione ha una produzione giornaliera di 300 tonnellate di petrolio. Chen Changwei, un dirigente dello stabilimento, ha fatto sapere che hanno contribuito a ridurre il costo di produzione del prodotto e ad aumentarne l'efficienza una serie di nuove tecnologie.

L'area petrolifera di Dagang, creata nel 1964, è il terzo giacimento petrolifero cinese dopo quelli di Daqing e Shengli.

