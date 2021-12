A caccia di stelle, astronomia è turismo in Ningxia

(XINHUA) - YINCHUAN, 23 DIC - Al calare della notte, con l'arco della Via Lattea che si mostra sopra la versione cinese della 'Route 66', il fotografo di astronomia Dong Shuchang cattura il momento più bello ripreso dalla strada nella città nord-occidentale cinese di Zhongwei.

Il turismo legato all'osservazione della volta celeste sta brillando nella regione autonoma del Ningxia Hui, a cui fa capo Zhongwei, poiché la suddivisione interna dallo scorso anno sta lavorando su sé stessa per diventare il 'luogo dove nascono le stelle'.

"Nel Ningxia ci sono molti posti in cui filmare i cieli stellati e i trasporti sono comodi", spiega Dong, 23 anni e nativo della regione autonoma, nominato fotografo di astronomia dell'anno dal Royal Observatory di Greenwich.

Dal clima secco e caratterizzato da scarse precipitazioni, la zona gode di circa 300 giorni di sole e di bel tempo all'anno, con bassi livelli di inquinamento luminoso.

I trasporti comodi e i paesaggi rigogliosi con montagne e deserti, si aggiungono alla sua crescente reputazione di osservazione delle stelle.

L'anno scorso il Ningxia ha avuto l'idea di trasformarsi nel "luogo dove nascono le stelle" sviluppando l'industria dell'osservazione astronomica. Nella Shapotou Scenic Area a Zhongwei è stato costruito un hotel a forma di pentagramma, una destinazione turistica nel deserto. (SEGUE)