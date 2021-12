A caccia di stelle, astronomia è turismo in Ningxia (3)

(XINHUA) - YINCHUAN, 23 DIC - "Il turismo astronomico non è un semplice viaggio", afferma Xu, "abbiamo trasmesso in live-streaming i principali fenomeni astronomici e pubblicato articoli di scienza popolare per far conoscere a più persone il Ningxia attraverso i suoi cieli stellati".

La Cina vanta fondamenta astronomiche solide e le tecnologie di comunicazione più avanzate. Xu spera di rendere la sua regione un luogo ideale per gli osservatori e gli appassionati di astronomia in patria e all'estero.

Per consentire agli amanti di astronomia che si recano nel Ningxia di poter contare su una guida più professionale, si è laureato inoltre il primo gruppo di 40 guide turistiche specializzate in astronomia, che ha iniziato a lavorare a settembre.

Liu Pushun, 40 anni, è uno di loro. Sotto il chiarore di innumerevoli stelle, la guida parla di costellazioni e offre ad ogni turista la possibilità di condividere le proprie storie legate alla volta celeste. Alcune persone piangono, altre si emozionano e altre ancora piombano nel silenzio.

Molti osservatori astronomici, spiega Liu, decidono di apportare un cambiamento alle proprie vite dopo questo viaggio: "ciò che ha indotto il cambiamento non è il viaggio in sé, ma l'opportunità di svuotarsi e conoscere il proprio io invisibile". (XINHUA)