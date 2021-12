A caccia di stelle, astronomia è turismo in Ningxia (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 23 DIC - L'hotel a tema stellare, insieme alla sua cucina, agli spettacoli e alle conferenze legate all'astronomia, è diventato una meta ricercata tra i turisti delle zone meridionali della Cina. "In alta stagione, non ci sono stanze disponibili nell'hotel", afferma Wu Zhanjun, un responsabile del marketing.

"I cieli stellati possono 'aggiungere colori brillanti' alle risorse turistiche tradizionali delle aree nord-occidentali.

Attualmente, il Ningxia sta esplorando prodotti turistici e standard di servizio che coinvolgono i deserti e l'astronomia, e la costruzione di diversi campi di osservazione delle stelle è una priorità nella nostra agenda", ha detto Liu Jun, capo del dipartimento regionale di cultura e turismo.

Con lo sviluppo dell'educazione astronomica cinese e dell'industria spaziale, c'è stato un crescente interesse per l'osservazione degli astri tra i cittadini. Secondo le statistiche sono oltre 30.000 gli appassionati di astronomia e i fotografi che si precipitano ogni anno nel Ningxia.

Tuttavia, rispetto alla Nuova Zelanda e al Giappone, il turismo legato all'osservazione astronomica in Cina è ancora in una fase iniziale e vi è ancora una carenza in termini di destinazioni turistiche con strutture di supporto complete e di canali di marketing maturi.

Questo è il motivo per cui il designer artistico Xu Bo ha lasciato il suo lavoro a Shanghai ed è tornato nella sua terra natale, nel Ningxia, dove ha fondato una società dedicata a progetti incentrati su questo genere di turismo. Xu e i suoi colleghi hanno allestito campi per l'osservazione della volta celeste, condotto sessioni di live-streaming e progettato itinerari di viaggio. (SEGUE)