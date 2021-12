Covid: Cina, lo Shaanxi riporta 149 casi

(XINHUA) - XI'AN, 22 DIC - La provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, ha riportato un totale di 149 casi di Covid-19 trasmessi localmente dall'ultima ricomparsa del virus nella provincia il 9 dicembre, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali.

Tra i casi confermati, 143 provengono dal capoluogo Xi'an, mentre i rimanenti sono stati trovati nelle città di Yan'an e Xianyang, come è stato dichiarato in una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia.

La maggior parte dei casi ha sintomi lievi, con 14 pazienti di oltre 60 anni di età e il più anziano di 90 anni. Tutti gli individui infetti sono attualmente in cura nelle strutture sanitare preposte.

A mezzogiorno di oggi, Xi'an aveva completato il secondo round di tamponi molecolari su circa 10,8 milioni di persone. La provincia ha individuato 9.311 contatti stretti e 21.787 contatti secondari dei casi confermati, tutti messi in quarantena centralizzata. (XINHUA)