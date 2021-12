Cina:aumento agenzie servizi proprietà intellettuale

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - L'industria cinese della proprietà intellettuale ha osservato un aumento su base annua del numero di agenzie di servizi e professionisti. Lo ha reso noto oggi il massimo regolatore del Paese in questo campo.

Secondo un rapporto pubblicato dalla National Intellectual Property Administration, alla fine del 2020, la Cina aveva 73.000 agenzie che offrivano questi servizi, il 9,3% in più dell'anno precedente, e 865.000 professionisti del settore, con un aumento del 5,6% su base annua.

Le entrate di queste agenzie di servizi dedicati alla proprietà intellettuale hanno superato 225 miliardi di yuan (circa 35,3 miliardi di dollari) nel 2020, con un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente.

Il rapporto ha anche evidenziato che più del 60% delle agenzie del Paese che si occupa di tali servizi si trovano nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei, in quella del Delta del fiume Yangtze e nella Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

Secondo il documento, l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e i big data, ha aumentato l'efficienza dei servizi legati alla proprietà intellettuale.

