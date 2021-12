Cina: studio conferma nesso tra dinosauri e uccelli (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Confrontando il 'Baby Yingliang' con gli embrioni di altri dinosauri e uccelli, il team di ricerca ha ipotizzato che tale comportamento pre-schiusa, che in precedenza si pensava fosse esclusivo degli uccelli, si è evoluto nei teropodi decine o centinaia di milioni di anni fa.

Fion Waisum Ma, primo coautore e ricercatore di dottorato presso la University of Birmingham, ha spiegato che lo studio sugli embrioni potrebbe contribuire a rafforzare la comprensione della crescita e della riproduzione dei dinosauri: "è interessante vedere come l'embrione di dinosauro e quello di un pollo si posizionino in modo simile all'interno dell'uovo; questo forse indica simili comportamenti di pre-schiusa".

Steve Brusatte della University of Edinburgh, che fa parte del team di ricerca, ha aggiunto che questo piccolo feto di dinosauro sembra proprio un uccellino raggomitolato nel suo uovo, fornendo ancora "più prove che molte caratteristiche degli uccelli di oggi provengono dai loro antenati dinosauri".

Gli embrioni di dinosauro sono tra i fossili più rari. Per testare ulteriormente l'ipotesi sollevata nello studio, sono necessarie ulteriori scoperte in merito, come ha concluso il co-autore Xing Lida, professore presso la China University of Geosciences. (XINHUA)