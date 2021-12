Cina: scoperte scientifiche per produzione verde

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Avendo fissato l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060, la Cina sta promuovendo il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in vari settori industriali, compresa l'industria chimica tradizionale.

Il ministero dell'Industria e dell'Informatica il 3 dicembre scorso ha rilasciato un piano per lo sviluppo verde dei settori industriali durante il periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025), facendo un passo avanti nella ricerca del Paese di una crescita a basse emissioni di carbonio.

Il piano sollecita i settori tradizionali, come quello petrolchimico, quello di ferro e l'acciaio e dei metalli non ferrosi, a passare a programmi a basse emissioni e a trasformarsi in industrie più verdi.

Nel frattempo la Central Economic Work Conference che si è svolta questo mese si è impegnata a rafforzare l'uso pulito ed efficiente del carbone.

Per quanto riguarda l'industria chimica, le pratiche più ecologiche stanno ottenendo finora una spinta dalle ultime scoperte nella tecnologia di sintesi chimica. Questo significa che i settori secondari come quelli dei prodotti chimici per i combustibili, dei prodotti chimici inorganici e organici stanno diventando più ecologici, portando a loro volta benefici in un'ampia gamma di settori. (SEGUE)