Cina: scoperte scientifiche per produzione verde (4)

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - EMISSIONI PIÙ BASSE Supportati da una tecnologia avanzata, gli impianti chimici in Cina hanno iniziato a ridurre le emissioni di carbonio.

Questo settembre, lo Shanghai Environment and Energy Exchange ha emesso il primo certificato di petrolio a carbon-neutral del Paese per un lotto di prodotti di raffineria della Gaoqiao Petrochemical, una filiale Sinopec a Shanghai.

Il lotto, prodotto da 30.000 tonnellate di petrolio greggio, include prodotti quali benzina, diesel, cherosene e gas di petrolio liquefatto, tutti a carbon-neutral.

Tra il 2018 e il 2020, Gaoqiao Petrochemical ha completato 53 progetti di controllo dell'inquinamento, riducendo significativamente le emissioni totali dei principali agenti inquinanti durante la produzione. La concentrazione media delle emissioni è diminuita, raggiungendo il 23% circa del limite standard del settore.

Quest'anno l'azienda ha avviato progetti come il trattamento dei fumi colorati, il trattamento dei composti organici volatili e la modifica delle emissioni ultra-basse delle caldaie di riscaldamento per ridurre ulteriormente le emissioni.

Oltre alle misure di controllo delle emissioni, Gaoqiao Petrochemical sta trasformando i sottoprodotti in energia pulita.

Nel 2020, l'azienda ha realizzato un progetto dimostrativo per produrre idrogeno ad alta purezza per veicoli a celle a combustibile dai sottoprodotti dell'impianto di raffinazione. La società ha inoltre in programma di espandere la linea di produzione di idrogeno per fornire 10 tonnellate di idrogeno al giorno, una quantità sufficiente ad alimentare 1.000 auto a celle a combustibile prodotte in patria al fine di far percorrere loro 1.000 km. (XINHUA)