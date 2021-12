Cina: scoperte scientifiche per produzione verde (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - MAGGIORE EFFICIENZA Il piano del Ministero incoraggia l'industria petrolchimica, un ramo dell'industria chimica dei combustibili, a concentrarsi sulla produzione diretta dal petrolio greggio e sull'uso del gas sintetizzato dal carbone.

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), il più grande raffinatore di petrolio della Cina, a novembre ha annunciato di essere riuscita ad applicare a livello industriale la tecnologia di 'steam cracking' del petrolio greggio, riuscendo così a trasformarlo direttamente in etilene e propilene saltando la procedura di raffinazione tradizionale.

Il processo di raffinazione tradizionale permette di trasformare circa il 30% del petrolio greggio in prodotti chimici.

Grazie alla nuova tecnologia, 1 milione di tonnellate di petrolio greggio può produrre circa 500.000 tonnellate di vari prodotti chimici, tra cui circa 400.000 tonnellate di prodotti di alto valore come etilene, propilene, aromatici leggeri e idrogeno.

La tecnologia di 'cracking catalitico' del petrolio greggio, un altro percorso tecnico che Sinopec ha realizzato all'inizio di quest'anno, è inoltre in grado di trasformare circa il 50% del petrolio greggio in vari prodotti chimici. La combinazione delle due tecnologie di cracking dovrebbe far aumentare il tasso di trasformazione al 70%.

Secondo il National Bureau of Statistics, la Cina ha prodotto circa 21,6 milioni di tonnellate di etilene nel 2020, con una crescita del 5,25% su base annua. Considerando la portata della produzione, il nuovo metodo di Sinopec ha il potenziale per risparmiare un'enorme quantità di petrolio greggio. (SEGUE)