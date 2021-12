Cina: scoperte scientifiche per produzione verde (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - SVOLTA SCI-TECH Nel 2021, i ricercatori cinesi hanno fatto diverse scoperte nell'ambito della sintesi chimica, tra cui un metodo per sintetizzare l'amido dall'anidride carbonica, il primo processo di questo tipo a livello globale, e un metodo di produzione di proteine utilizzando il gas di scarico industriale che contiene monossido di carbonio, anidride carbonica e idrossido d'ammonio.

I progressi del 2021 includono anche la conversione di anidride carbonica e acqua in acido formico puro, la trasformazione di biopolioli in monossido di carbonio a temperatura ambiente e pressione atmosferica, e la produzione di etilene tramite l'idrogenazione dell'acetilene in condizioni blande.

Durante una cerimonia che si è svolta a Pechino nel mese di novembre per onorare gli illustri scienziati e ingegneri, nonché i risultati della ricerca cinese, più di 10 progetti relativi alle industrie chimiche petrolchimiche e del carbone hanno ricevuto dei premi, tra cui la tecnologia di elaborazione del cracking catalitico, l'impiego efficiente del metano da carbone e dell'olio minerale, e il recupero del petrolio grezzo.

Tra questi, il progetto di catalisi nano-confinata ha vinto il primo premio agli State Natural Science Awards. Questo progetto ha realizzato la sintesi diretta ed efficiente di olefine leggere e prodotti chimici di alto valore come etilene, propilene e butene ricavati dal gas sintetizzato dal carbone, con minore consumo di acqua ed energia e minori emissioni di carbonio.

Questi risultati, che vanno dall'esperimento di laboratorio alla produzione industriale, implicano che i materiali di base per l'industria chimica, come etilene, monossido di carbonio, amido e proteine, possono essere prodotti in un modo molto più ecologico rispetto ai metodi tradizionali e con un consumo di energia ed emissioni inferiori. (SEGUE)