Cina: raggiunti livelli record Ipo di A-share (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Nel giornale si legge che oltre il 70% delle Ipo sono state emesse attraverso il relativo sistema basato sulla registrazione, con 386 aziende quotate sul listino cinese in stile Nasdaq dedicato all'innovazione sci-tech, sul ChiNext, e presso la Beijing Stock Exchange (Bsa), la Borsa di Pechino.

Il Paese ha lanciato una serie di misure di riforma tra cui la revisione della legge sui titoli, l'attuazione di un sistema basato sulla registrazione e il debutto della Bse.

Questo segna l'inizio di una nuova era per il mercato dei capitali cinese, ha affermato He Zhaofeng, un managing partner di EY Greater China. Nell'articolo si nota che il ruolo del mercato dei capitali nel servire l'economia reale e promuovere la trasformazione industriale sta diventando sempre più importante.

Secondo un rapporto della società di consulenza internazionale Deloitte, il numero di Ipo sul mercato cinese delle A-share dovrebbe aumentare ulteriormente nel 2022 grazie al buon funzionamento della Bse, del listino dedicato all'innovazione sci-tech, del ChiNext e a ulteriori misure di riforma del sistema basato sulla registrazione. (XINHUA)