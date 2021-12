Cina: nuove misure per favorire benessere studenti

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Un totale di 98,7% delle scuole cinesi a livello nazionale ha implementato un meccanismo per monitorare la qualità del sonno degli studenti. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Istruzione.

Secondo il funzionario del Ministero Lyu Yugang, questo è il risultato di una campagna politica che mira a identificare i principali problemi tra gli studenti cinesi, come l'uso eccessivo dei telefoni cellulari, la mancanza di sonno sufficiente, l'onere eccessivo dei compiti scolastici e i problemi di salute.

Oltre il 96% delle scuole elementari e più del 97% delle scuole medie in Cina hanno applicato gli orari designati per l'inizio delle lezioni delineati nella campagna, nel tentativo di migliorare la gestione del riposo degli studenti.

Il Ministero ha precisato che le misure per gestire l'uso del telefono cellulare e garantire un sufficiente esercizio fisico agli studenti sono state anche attuate efficacemente nell'ampia maggioranza delle scuole. (XINHUA)