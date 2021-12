Cina: migliora la forma fisica degli studenti

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Gli studenti cinesi hanno mostrato graduali miglioramenti nella propria forma fisica in seguito agli sforzi volti a garantire più tempo da dedicare allo sport, secondo il ministero dell'Educazione.

Stando ai dati rilasciati dal ministero in una conferenza stampa di oggi, la forma fisica del 33% degli studenti cinesi delle scuole elementari e medie è stata valutata come 'buona', rispetto al 26,5% nel 2016.

La Cina ha anche registrato un calo di sovrappeso e obesità, nonché nell'incidenza di problemi alla vista tra gli studenti di diversa età negli ultimi anni, come ha aggiunto il ministero.

All'inizio di quest'anno, il ministero ha emesso una circolare che chiede alle scuole una pianificazione dell'orario scolastico che preveda due ore di attività fisica quotidiana per gli studenti. Allo stesso tempo, è stato chiesto di offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti di educazione fisica e risorse per un allenamento di qualità. (XINHUA)