Cina ha sviluppato catena industriale completa Bds

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - La Cina ha sviluppato una catena industriale completa del BeiDou Navigation Satellite System (Bds): è quanto annuncia il China Satellite Navigation Office (Csno). Il sistema di navigazione satellitare sviluppato dalla Cina è ora operativo accanto ad altri tre sistemi: il Gps statunitense, il Galileo europeo e il Glonass russo.

Il Bds è diventato una costellazione satellitare globale in funzionamento stabile. Secondo il Csno, al momento sono in orbita ben 45 satelliti Bds operativi e in condizioni di buona salute meccanica, in grado di garantire lo sviluppo sostenibile della catena industriale.

La Cina ha sviluppato una catena industriale Bds completa con innovazioni nei relativi prodotti di base come i chip, moduli, schede e antenne di base, e lo sviluppo 'leapfrog' in termini di prestazioni e applicazioni su larga scala.

La Cina ha ufficialmente commissionato il sistema Bds il 31 luglio 2020, aprendo il nuovo sistema Bds-3 agli utenti globali.

Il Bds può fornire diversi servizi e potenti funzioni. A livello globale, il sistema è in grado di offrire servizi di posizionamento, navigazione e temporizzazione (Pnt), comunicazione di messaggi globali e operazioni di ricerca e salvataggio internazionali. Nella regione Asia-Pacifico, i suoi servizi includono la comunicazione regionale di messaggi brevi, il 'precise point positioning', 'augmentation' basata sul satellite e ground-based. (SEGUE)