Cina ha sviluppato catena industriale completa Bds (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Nel 2020, il valore totale della produzione dell'industria cinese dei servizi di navigazione e posizionamento satellitare ha raggiunto quota 403,3 miliardi di yuan (circa 63,3 miliardi di dollari), in aumento del 16,9% rispetto al volume del 2019.

Dal completamento e dalla messa in funzione di Bds, le applicazioni innovative basate su di esso sono state integrate nelle industrie e nei mercati di consumo di massa, servendo diversi campi tra cui le telecomunicazioni, i trasporti, l'aviazione civile, il soccorso e la mitigazione in caso di calamità, l'agricoltura e la silvicoltura.

L'applicazione del sistema Bds con ground-based augmentation negli smartphone può consentire una precisione di posizionamento di un metro.

Quasi l'80% degli smartphone messi in uso nella prima metà del 2021 in Cina supporta il Bds.

Si tratta di un sistema che sta potenziando i trasporti svolgendo un ruolo nella riduzione dell'incidenza dei grandi incidenti stradali e nell'accelerazione del trasporto intelligente. Nel 2020, il sistema Bds è stato installato su oltre 7 milioni di veicoli.

Quest'ultimo è inoltre in grado di rendere l'agricoltura più smart ed efficiente, risparmiando sul costo della manodopera. In Cina ci sono più di 45.000 unità di sistemi a guida automatica basati su Bds installati su macchine agricole.

Il sistema di navigazione satellitare cinese sta anche proteggendo la vita e la proprietà delle persone fornendo dati dinamici in tempo reale per il processo decisionale. Nella lotta contro la pandemia di Covid-19, ad esempio, il Bds ha avuto un ruolo nel controllo degli spostamenti del personale, nella costruzione di infrastrutture e nella distribuzione di forniture tramite veicoli senza equipaggio.

Secondo il Csno, i prodotti di base legati al Bds sono stati esportati in più della metà dei Paesi e delle regioni del mondo, al servizio dello sviluppo socio-economico in campi come l'agricoltura di precisione, i porti smart e la certificazione dei diritti terrieri. (XINHUA)