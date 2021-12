Cina: fare impresa dal villaggio in città e ritorno

(XINHUA) - CHONGQING, 22 DIC - Per le strade del Brasile, è comune vedere le persone indossare gli auricolari, ma pochi immaginano che questi dispositivi vengono fabbricati in un umile villaggio nel sud-ovest della Cina, nella municipalità di Chongqing, a migliaia di chilometri di distanza.

Ren Fuying, un'operaia di 53 anni di una fabbrica di auricolari nel villaggio di Liyuan, nel distretto di Qijiang di Chongqing, trascorre la sua giornata lavorativa china su cumuli di cavi per auricolari. Per ogni lotto di prodotti finiti guadagna circa 3 yuan (circa 47 centesimi di dollaro).

Ogni mese, Ren può guadagnare più di 2.000 yuan sciogliendo i cavi aggrovigliati e imballandoli per l'esportazione. I prodotti finiti saranno poi inviati a destinazioni lontane come Brasile e India.

La fabbrica è stata fondata a giugno 2019. Il proprietario, Liu Hancheng, aveva già una certa esperienza nel settore, essendo passato da operaio di basso livello a manager autonomo di una fabbrica di auricolari in un' altra località. Poi, circa otto anni fa, ha aperto la propria azienda a Guangzhou, il principale centro di produzione di elettronica della Cina.

Quando sua sorella è dovuta rimanere a casa per badare ai genitori rinunciando ad una fonte di reddito, l'imprenditore ha deciso di aprire la stessa attività nella sua città natale, il villaggio di Liyuan. Desideroso di promuovere lo sviluppo industriale locale, il governo del villaggio si è offerto di fornire a Liu un sito di produzione e di aiutarlo a reclutare personale. (SEGUE)