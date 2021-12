Cina: fare impresa dal villaggio in città e ritorno (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 22 DIC - Nell'ambito del consolidamento dei risultati ottenuti dalla Cina nella riduzione della povertà e dell'impegno per la rivitalizzazione rurale, tutti gli imprenditori cresciuti professionalmente nelle grandi città possono giocare un ruolo chiave nello sviluppo a lungo termine dei villaggi, come ha spiegato Zhou Shengquan, vicedirettore del comitato degli abitanti del villaggio: "la loro esperienza positiva può essere riportata nelle città natali, creando ricchezza collettiva per i loro concittadini".

Anche Liu era entusiasta di tornare a casa e passare più tempo con la propria famiglia. L'idea del governo locale di creare un'industria di auricolari da zero nel villaggio corrispondeva alle sue esigenze.

Ora, la fabbrica, inizialmente allestita in uno spazio di fortuna, è stata trasferita in un edificio a due piani gratuitamente, grazie all'assistenza del governo.

"Il governo locale ha anche aiutato Liu a svolgere corsi di formazione rilevanti e a produrre uniformi per il suo personale.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare questa fabbrica ad avanzare rapidamente e a portare beneficio all'intero villaggio", ha spiegato Zhou.

Attualmente, oltre 100 abitanti del posto lavorano nella fabbrica di Liu e anche i lavoratori dei villaggi vicini sono attratti dalla fiorente industria. L'attività riesce a produrre fino a 10.000 set di auricolari al giorno e i prodotti vengono venduti a centinaia di aziende di oltre 30 Paesi.

"La fabbrica ora ha una linea di produzione completa. Ho intenzione di potenziare la formazione, assicurandomi che il mio personale sappia come usare e mantenere gli impianti di produzione. Credo che qui, nella mia città natale, l'azienda abbia un grande potenziale di crescita futura", ha concluso Liu.

