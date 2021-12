Cina: boom programmazione robotica tra giovanissimi

(XINHUA) - SHANGHAI, 22 DIC - Chen Zhiyuan ha solo nove anni e già sa programmare, con un computer, un robot controllato a distanza.

Supportato da un codice, il robot viaggia verso varie destinazioni, svolge le sue mansioni e ritorna, usando le braccia meccaniche per sollevare e spingere la spazzatura simulando lo smistamento e il trasferimento dei rifiuti.

Il robot è stato progettato e realizzato da Chen insieme a due compagni di classe della sua scuola di Shanghai. I ragazzi hanno partecipato al 2021 World Educational Robot Contest (Wer), un evento internazionale per i giovani appassionati di robotica, tenutosi recentemente a Shanghai.

L'edizione di quest'anno ha attirato circa 940 team da tutto il mondo. Quello di Chen lavora con i robot da cinque anni e studia programmazione da tre: "la programmazione è necessaria per progettare i robot. Dobbiamo calcolare la velocità, la forza e il raggio d'azione necessari per completare un compito in modo preciso e veloce", spiega il ragazzo, incoraggiato da sua madre ad esplorare la programmazione al computer.

"Un giorno spero di inventare un robot in grado di camminare sulla terra, nuotare in acqua e volare in aria", afferma Chen.

Il suo compagno di squadra Wang Xiayan è un membro del club di programmazione della scuola. La sua passione per la scienza e la tecnologia nasce dal progetto di un dispositivo di rilevamento automatico per l'erogazione di disinfettante per le mani sviluppato dal suo insegnante. Anche Wang vuole aiutare gli altri con le sue invenzioni.

Di giovani come Chen e Wang ne emergono sempre più in Cina grazie al fatto che il governo incoraggia gli studi di programmazione nelle scuole primarie e secondarie.

Nel novembre 2019, il ministero dell'Istruzione ha richiesto alle scuole di dare priorità, tra i vari corsi, all'intelligenza artificiale e alla programmazione.

Fondato dalla World Educational Robotics Society circa 10 anni fa, il Wer ha visto un boom di partecipanti cinesi negli ultimi anni nonché il loro crescente interesse per la programmazione, spiega Gao Yuan, che gestisce l'evento.

Prima della pandemia di Covid-19, circa 500.000 giovani, dai tre ai 18 anni, avevano presentato domanda per partecipare al progetto, dice Gao.

Quest'anno anche Chen Jiaxing, uno studente delle scuole superiori di Macao, ha partecipato all'evento approfondendo, attraverso la programmazione, il suo interesse per le macchine e il software.

"Provo un forte senso di realizzazione quando completo un compito con un robot di mia progettazione. Sto prendendo in considerazione ulteriori studi nel campo dell'ingegneria del software", afferma il giovane. (XINHUA)