Cina: boom programmazione robotica tra giovanissimi (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 22 DIC - Di giovani come Chen e Wang ne emergono sempre più in Cina grazie al fatto che il governo incoraggia gli studi di programmazione nelle scuole primarie e secondarie.

Nel novembre 2019, il ministero dell'Istruzione ha richiesto alle scuole di dare priorità, tra i vari corsi, all'intelligenza artificiale e alla programmazione.

Fondato dalla World Educational Robotics Society circa 10 anni fa, il Wer ha visto un boom di partecipanti cinesi negli ultimi anni nonché il loro crescente interesse per la programmazione, spiega Gao Yuan, che gestisce l'evento.

Prima della pandemia di Covid-19, circa 500.000 giovani, dai tre ai 18 anni, avevano presentato domanda per partecipare al progetto, dice Gao.

Quest'anno anche Chen Jiaxing, uno studente delle scuole superiori di Macao, ha partecipato all'evento approfondendo, attraverso la programmazione, il suo interesse per le macchine e il software.

"Provo un forte senso di realizzazione quando completo un compito con un robot di mia progettazione. Sto prendendo in considerazione ulteriori studi nel campo dell'ingegneria del software", afferma il giovane. (XINHUA)